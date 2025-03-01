韓国の尹錫悦（ユン・ソンニョル＝６４）大統領夫人の金建希氏（キム・ゴンヒ＝５２）に今年１月、大学修士論文の盗作が確定となったと２５日、現地メディアが報じた。以降、学位取り消しなどの制裁を決定する方針だという。金氏は１９９９年、淑明女子大学教育大学院在学時、美術教育学修士論文として「パウル・クレーの絵画の特性に関する研究」を提出。２１年末に、卒業生による団体・淑明女子大学民主同窓会によって、盗作