4月に開校する、名古屋市で初の「夜間中学」の入学説明会が、2月28日に行われました。 【写真を見る】名古屋市で初めての“夜間中学”4月開校の「なごやか中学校」で入学説明会 4月開校の夜間中学・名古屋市立「なごやか中学校」は、中村区の笹島小中学校内に設けられ、外国にルーツを持つ人や不登校などの事情で十分な義務教育が受けられなかった人たちを対象としています。 授業料は無償で、原則3年間の全ての課程を