◆明治安田J1リーグ第4節神戸―福岡（1日、兵庫・ノエビアスタジアム神戸）開幕3連敗中で今季初勝利を目指すJ1アビスパ福岡が前節川崎戦からスタメンを5人入れ替え、GK村上昌謙（32）今季初先発した。福岡はJ2仙台から完全移籍した小畑裕馬（23）が開幕から3試合連続でスタメン出場。足元の技術に優れ、自陣からつなぐサッカーを貫くために起用されたが、チームは3試合で5失点と守備に不安が出ていた。2021年のJ1昇格後、J1