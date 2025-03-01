◆練習試合西武―ソフトバンク（1日、宮崎アイビー）西武のレアンドロ・セデーニョ内野手が、オリックスから移籍後、対外試合では初となるアーチをグランドスラムで飾った。初回無死満塁。ソフトバンク先発上沢直之の投じた128キロを完璧に捉えて、右中間スタンドへと放り込んだ。昨季はオリックスでプレー。98試合の出場ながら15本塁打37打点。貧打で苦しんだチームの巻き返しの鍵を握る大砲が、昨季のリーグ優勝チームの