◆球春みやざき・ソフトバンク―西武（1日、宮崎アイビー）ソフトバンクの上沢直之投手が、満塁弾を許すなど立ち上がりから乱調となった。初回先頭の長谷川信哉に右前打、続く西川愛也に四球、ネビンに中前打を許して無死満塁のピンチを招く。セデーニョに甘く入ったスライダーを捉えられると、打球は右中間芝生席へと飛び込んだ。その後は無失点にしのいだが、2度目の実戦登板は初回に一挙4失点と大荒れとなった。