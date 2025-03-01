大谷とオハッピーはエンゼルス時代から仲良し【MLB】ドジャース ー エンゼルス（日本時間1日・アリゾナ）“盟友”の一発にすぐ気づいた。ドジャースの大谷翔平投手は28日（日本時間3月1日）、アリゾナ州グレンデールで行われたエンゼルスとのオープン戦に「1番・指名打者」で先発出場。菊池雄星投手からいきなり左越えソロを放った。バットに当たった直後、大谷の本塁打を確信したのがローガン・オハッピー捕手だ。大谷は0-0の初