3月1日は核兵器の廃絶を訴えるビキニデーです。 【動画】「こういうことは絶対に繰り返さないようにと」71年目のビキニデー＝静岡・焼津市 静岡県焼津市では、71年前の3月1日、アメリカの水爆実験で被ばくした久保山愛吉さんを追悼する行進が行われました。 71年前、アメリカがビキニ環礁で水爆実験を行い、焼津のマグロ漁船「第五福竜丸」が被ばくした日です。 焼津市では、被ばくから半年後に亡くなった乗組員・