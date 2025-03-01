◇NBAレイカーズークリッパーズ（2025年2月28日クリプト・ドットコム・アリーナ）NBAレイカーズは28日（日本時間3月1日）に本拠地でクリッパーズと対戦した。この日のLA対決は、大人気漫画「ONE PIECE」とのスペシャルコラボレーションとして開催された。来場者にはレイカーズとワンピースコラボのTシャツとコラボミニポスターが無料配布された。会場には「ONE PIECE」キャラクターのコスプレをしたファンの姿もあった。