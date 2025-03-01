◇練習試合西武―ソフトバンク（2025年3月1日宮崎アイビー）新加入のレアンドロ・セデーニョ内野手が対外試合1号となる満塁本塁打を放った。「4番・DH」で先発。初回、無死満塁で相手先発・上沢のスライダーを完璧に捉えると、確信歩き。打球は右中間スタンドに吸い込まれ、いきなり4番の存在感を示した。新助っ人は2月17日の紅白戦でチーム1号を放ち、「これから実戦が増えてくるので調子を上げていきたい」と話してい