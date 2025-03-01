名古屋市は1日、中区丸の内2丁目の工事現場で不発弾が見つかったと発表した。市によると、同日午前10時15分ごろ「不発弾らしきものが見つかった」と警察に通報があり、その後、陸上自衛隊が不発弾と確認した。強い衝撃を加えない限り、爆発の心配はないという。現場は市中心部で、昨年10月と今年2月にも不発弾が見つかっている。