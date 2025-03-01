公明党はきょう、国会議員や地方組織の幹部を集めた会合を開き、夏の参院選は「事実上の政権選択選挙になる」として、与党で改選議席の過半数獲得に向けて結束を呼びかけました。公明党はきょう午前、都内で国会議員や地方の幹部らを集めた会合を開き、斉藤代表は今年6月の東京都議選や、夏の参院選での勝利に向けて結束を呼びかけました。公明党斉藤鉄夫 代表「今夏の参院選挙は、その後の政治情勢に多大な影響を与える分