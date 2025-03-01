お笑いコンビ「サバンナ」の高橋茂雄が２８日深夜に放送されたＴＢＳ系「有田哲平とコスられない街」（金曜・深夜０時４８分）に出演。友人の奇想天外な行動を語った。コスられないトークとして出演した野呂佳代と「くりぃむしちゅ〜」有田哲平と共にテレビ初出しの写真を披露。高橋は「僕、睡眠時無呼吸症候群なんですよ。いびきめっちゃうるさくて、ＣＰＡＰっていうのを付けてるんですけど」と就寝時に機械で圧力をかけた空