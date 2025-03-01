◆明治安田Ｊ１リーグ▽第４節川崎―京都（１日・Ｕ等々力）２勝１分けの勝ち点７で２位につける川崎が、２分け１敗の勝ち点２で１７位の京都をホームに迎える。川崎は前節（２月２６日）、長谷部茂利監督が昨季まで指揮した福岡を相手に、敵地で２―１の逆転勝ち。５日にはＡＣＬＥ・ラウンド１６第１戦、上海申花戦（アウェー）を控えており、福岡戦からの連続先発はボランチの橘田のみとなった。▼川崎スタメンＧＫ鄭