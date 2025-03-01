その日の散歩の収穫は採れたてのとうもろこしと枝豆だったがんばりすぎてもう動けない。心の調子を崩した僕の心を、唯一刺激したもの／おばけのおいしいひと休み（1）仕事をがんばりすぎて、心の悲鳴を無視していた「僕」。気づいたら感情のない「おばけの姿」になっていた――。涙が止まらず、体は動かない。そこでやっと限界を感じた「僕」は、休暇を取得。1週間、1ヶ月、半年…とゆっくりとした時間を過ごすうちに「僕」が気づ