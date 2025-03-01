PERSONZ 2024年に結成40周年を迎えたPERSONZが、「PERSONZ 2025TOUR〜WELCOME TO WONDER LAND〜」の開催を発表した。3月1日から始まる歴史的建造物で演奏する＜neo acoustic tour2025＞に加え、全国16箇所で開催されるツアーを発表した。6月には結成41周年目のスタートとして、PERSONZ 23作目オリジナル作品のリリースが決定している。【JILLコメント】WONDER LAND   40周年に咲く花はどんな花か