阪神2軍の新本拠地「日鉄鋼板SGLスタジアム尼崎」でのオープニングゲームを迎え、粟井一夫球団社長は「いろんな方にお世話になってここまでこれた。お客さんに喜んでもらえる施設を目指してたんで初日としての感想は本当に皆さまありごとうございます、ここまでこれましたという感想」と感慨深く言葉を連ねた。「甲子園は100年かかって西宮のあの地で根を張らしてもらって。まずは尼崎のみなさんのちょっとしたコミュニティー