アメリカ・ニューヨークの国連本部で開かれた核兵器禁止条約の第2回締約国会議（2023年11月、共同）被爆者や核軍縮を求める市民の間で高まる、核兵器禁止条約締約国会議への日本のオブザーバー参加。しかし、そのハードルはきわめて高く、仮に実現したとしても、今の日本の政策のままでは核廃絶への第一歩とはならない。岩屋毅外相は2月18日の記者会見で、アメリカ・ニューヨークで3月3日から開催される核兵器禁止条約の第3回締約