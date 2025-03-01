ソシエダの日本代表MF久保建英が2月26日のコパ・デル・レイ準決勝第1戦のレアル・マドリー戦後、イングランド代表MFジュード・ベリンガムに耳元で言葉をささやかれたようだ。スペイン『デフェンサ・セントラル』が伝えている。久保が先発フル出場した一戦は、FWエンドリッキのゴールでアウェーのレアルが1-0で勝利。ソシエダは4月1日に敵地サンティアゴ・ベルナベウで行われる第2戦で逆転を目指すことになった。スペイン『デ