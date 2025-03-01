「CP+2025」のOMデジタルソリューションズのブースでは、かつてのフィルム一眼レフカメラ「OM-1」のデザインを継承した新しいミラーレスカメラ「OM-3」が注目を集めていた。OMデジタルソリューションズのブース○OM-3が注目、新アクセサリーも土日に展示OM-3は、マイクロフォーサーズを採用したミラーレスカメラ。同社のフラッグシップ「OM-1 Mark II」と下位モデルの「OM-5」の中間に位置するミッドレンジのミラーレスだが、特に