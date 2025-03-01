[3.1 J3第3節](長野U)※14:00開始主審:足立正輝<出場メンバー>[AC長野パルセイロ]先発GK 21 松原颯汰DF 3 冨田康平DF 5 長谷川雄志DF 24 砂森和也MF 4 行徳瑛MF 9 藤森亮志MF 10 山中麗央MF 13 小西陽向MF 14 三田尚希MF 25 田中康介FW 19 伊藤恵亮控えGK 1 田尻健DF 16 石井光輝MF 15 樋口叶MF 22 吉田桂介MF 23 イム・ジフンMF 28 藤川虎太朗MF 33 安藤一哉MF 46 古賀俊太郎FW 18 浮田健誠監督藤本主税[ザスパ群馬]先発GK