[3.1 J1第4節](カシマ)※14:00開始主審:荒木友輔<出場メンバー>[鹿島アントラーズ]先発GK 1 早川友基DF 2 安西幸輝DF 5 関川郁万DF 22 濃野公人DF 55 植田直通MF 14 樋口雄太MF 20 舩橋佑MF 25 小池龍太MF 27 松村優太FW 9 レオ・セアラFW 40 鈴木優磨控えGK 29 梶川裕嗣DF 3 キム・テヒョンDF 23 津久井佳祐MF 10 柴崎岳MF 71 荒木遼太郎FW 13 知念慶FW 19 師岡柊生FW 34 徳田誉FW 77 チャヴリッチ監督鬼木達[FC東京]先発GK