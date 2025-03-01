[3.1 J2第3節](ピースタ)※14:00開始主審:高崎航地<出場メンバー>[V・ファーレン長崎]先発GK 21 後藤雅明DF 3 関口正大DF 4 エドゥアルドDF 17 高畑奎汰DF 48 照山颯人MF 5 山口蛍MF 14 名倉巧MF 24 山田陸FW 8 増山朝陽FW 10 マテウス・ジェズスFW 33 笠柳翼控えGK 31 原田岳DF 2 飯尾竜太朗DF 23 米田隼也DF 25 櫛引一紀MF 7 マルコス・ギリェルメMF 13 加藤大MF 19 澤田崇MF 38 松澤海斗FW 11 エジガル・ジュニオ監督下平