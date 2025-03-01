[3.1 J3第3節](ロートF)※14:00開始主審:矢野浩平<出場メンバー>[奈良クラブ]先発GK 15 岡田慎司DF 5 鈴木大誠DF 16 奥田雄大DF 22 生駒稀生MF 7 田村亮介MF 8 堀内颯人MF 13 都並優太MF 23 岡田優希MF 40 吉村弦MF 70 川谷凪FW 17 田村翔太控えGK 96 マルク・ヴィトDF 6 中山雅斗DF 33 佐藤大翔MF 20 國武勇斗MF 21 戸水利紀MF 25 神垣陸MF 39 嫁阪翔太FW 9 酒井達磨FW 11 百田真登監督中田一三[松本山雅FC]先発GK 1 大内一