[3.1 J3第3節](CFS)※14:00開始主審:Harrison Blair<出場メンバー>[栃木シティ]先発GK 31 相澤ピーター・コアミDF 15 佐藤喜生DF 22 鈴木裕斗DF 33 乾貴哉DF 42 マテイ・ヨニッチMF 14 関野元弥MF 20 土佐陸翼MF 26 宇都木峻FW 9 都倉賢FW 40 鈴木国友FW 77 田中パウロ淳一控えGK 1 原田欽庸DF 2 カルロス・エドゥアルドDF 7 鈴木隆雅MF 8 森俊貴MF 16 加藤丈MF 24 熊野敬二郎MF 28 小西慶太郎FW 25 東川続FW 99 平岡将豪監