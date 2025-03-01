[3.1 J2第3節](藤枝サ)※14:00開始主審:中井敏博<出場メンバー>[藤枝MYFC]先発GK 41 北村海チディDF 3 鈴木翔太DF 4 中川創DF 27 前田翔茉MF 7 松木駿之介MF 8 浅倉廉MF 9 千葉寛汰MF 14 中川風希MF 24 永田貫太MF 50 金子翔太FW 29 ディアマンカ・センゴール・チェク控えGK 21 ジョーンズ・レイDF 44 ホッキ・ジュニオールMF 6 世瀬啓人MF 15 杉田真彦MF 17 岡澤昂星MF 19 シマブク・カズヨシFW 11 アンデルソン監督須藤大