[3.1 J2第3節](駅スタ)※14:00開始主審:大橋侑祐<出場メンバー>[サガン鳥栖]先発GK 21 ヤン・ハンビンDF 13 井上太聖DF 32 小川大空DF 37 森下怜哉DF 91 上原牧人MF 7 新井晴樹MF 16 西澤健太MF 27 櫻井辰徳MF 33 西矢健人FW 34 山田寛人FW 77 ヴィキンタス・スリヴカ控えGK 12 泉森涼太DF 5 長澤シヴァタファリMF 11 西川潤MF 20 クリスティアーノMF 44 堀米勇輝MF 47 新川志音FW 9 ジョーFW 14 堺屋佳介FW 15 酒井宣福監督