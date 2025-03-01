[3.1 J3第3節](タピスタ)※14:00開始主審:清水修平<出場メンバー>[FC琉球]先発GK 16 佐藤久弥DF 3 菊地脩太DF 4 藤春廣輝DF 5 神谷凱士DF 15 荒木遼太MF 7 茂木駿佑MF 10 富所悠MF 18 平松昇MF 20 永井颯太MF 24 佐藤祐太FW 23 曽田一騎控えGK 50 川島康暉DF 22 大和優槻DF 37 後藤田亘輝MF 8 岩渕良太MF 13 岩本翔MF 28 津覇実樹FW 39 庵原篤人FW 47 ワッド・モハメッド・サディキFW 89 高木大輔監督平川忠亮[福島ユナイテ