[3.1 J3第3節](ギオンス)※14:00開始主審:鶴岡将樹<出場メンバー>[SC相模原]先発GK 46 バウマンDF 2 加藤大育DF 3 ピトリックDF 33 常田克人MF 4 島川俊郎MF 16 高野遼MF 17 竹内崇人MF 22 福井和樹MF 25 田中陸FW 11 武藤雄樹FW 14 高木彰人控えGK 1 三浦基瑛DF 5 田代真一DF 7 河野諒祐DF 28 小笠原佳祐MF 6 徳永裕大MF 27 西山拓実FW 23 加藤拓己FW 80 高井和馬FW 97 藤沼拓夢監督シュタルフ悠紀リヒャルト[鹿児島ユナイ