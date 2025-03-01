[3.1 J2第3節](フクアリ)※14:00開始主審:窪田陽輔<出場メンバー>[ジェフユナイテッド千葉]先発GK 19 ホセ・スアレスDF 2 高橋壱晟DF 13 鈴木大輔DF 24 鳥海晃司DF 67 日高大MF 4 田口泰士MF 7 田中和樹MF 10 横山暁之MF 14 椿直起FW 17 林誠道FW 20 石川大地控えGK 21 薄井覇斗DF 15 前貴之DF 28 河野貴志MF 5 小林祐介MF 25 安井拓也MF 27 岩井琢朗MF 38 吉田源太郎MF 44 品田愛斗FW 9 呉屋大翔監督小林慶行[モンテディオ