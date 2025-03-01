[3.1 J1第4節](日産ス)※13:00開始主審:今村義朗<出場メンバー>[横浜F・マリノス]先発GK 19 朴一圭DF 2 永戸勝也DF 13 ジェイソン・キニョーネスDF 27 松原健DF 39 渡邊泰基MF 6 渡辺皓太MF 7 エウベルMF 14 植中朝日MF 17 井上健太MF 45 ジャン・クルードFW 10 アンデルソン・ロペス控えGK 21 飯倉大樹DF 15 サンディ・ウォルシュDF 16 加藤蓮MF 20 天野純MF 25 鈴木冬一MF 28 山根陸FW 9 遠野大弥FW 11 ヤン・マテウスFW 2