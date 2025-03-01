「教育リーグ、阪神−広島」（１日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）阪神の楠本が、２軍の新球場で初ヒットを放った。初回、１死から中前へはじき返し、Ｈランプをともした。記念すべき最初のヒット。スタンドからは大きな歓声と拍手が起こった。本拠地甲子園と同じサイズ、方角で作られた新球場。楠本は試合前日に「ここで試合をしたい人（２軍）はいないけど、やっぱり甲子園にいった時にどういうバッティングをするのかイメ