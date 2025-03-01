誰もが驚く胆力、やはり母は強い。プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2024-25」2月28日の第1試合で見せた渋谷ABEMAS・日向藍子（最高位戦）の放銃回避に視聴者は騒然、実況者は最大の称賛を寄せた。【映像】日向の驚異的な“ビタ止めディフェンス”南2局、トップ目の赤坂ドリブンズ・鈴木たろう（最高位戦）がピンズの混一色でテンパイ、1・4筒待ちを即リーチした。これを受けた3着目で親番の日向、こちらもマンズの混一色含みの