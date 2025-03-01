アップルパイ専門店「GRANNY SMITH APPLE PIE ＆ COFFEE(以下、グラニースミス)」は、新商品「ホワイトモカ アップルパイ」を、グラニースミス全店舗および公式オンラインショップで3月5日(水)〜16日(日)の期間限定で販売する。「グラニースミス」の春の新作アップルパイ「ホワイトモカ アップルパイ」は、コーヒーの“ほろ苦さ”とホワイトチョコの“やさしい甘さ”が絶妙に交わり、心地よい味わいを楽しめる「ホワイトモカ」をイ