米国のトランプ大統領とウクライナのゼレンスキー大統領が２８日（現地時間）、ホワイトハウスで首脳会談を行い、両国間の鉱物協定締結とウクライナ終戦協議などの問題について議論した。ＡＦＰ通信などによると、トランプ大統領はこの日、ホワイトハウスの執務室でゼレンスキー大統領と会い、両国間の鉱物協定について「非常に公正な協定であり、我々はレアアース（希土類）を受けることを期待している」とし「それは（ウクライナ