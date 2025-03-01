名古屋市によると、1日午前、名古屋市中区丸の内2丁目の工事現場で「不発弾らしきものが見つかった」と警察に通報があった。その後、陸上自衛隊が不発弾と確認。現場では昨年10月と今年2月にも不発弾が見つかっている。