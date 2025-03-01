◆明治安田Ｊ１リーグ▽第４節神戸―福岡（１日・ノエビアスタジアム神戸）リーグ３連覇を狙う神戸が、福岡戦のスタメンを発表した。両チームとも今季初の勝ち点３を懸けて戦う。３年ぶりに開幕３試合で勝利がない神戸は、ＦＷ大迫勇也、ＭＦ扇原貴宏の元日本代表がベンチスタート。前節・京都戦（ノエスタ）で負傷のためベンチを外れた同じく代表歴のあるＦＷ武藤嘉紀はこの日もメンバーを外れた。スタメンには京都戦で後