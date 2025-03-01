【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■最新ライブ映像で構成されたスペシャルCMもオンエア開始！ U-NEXTが、全国ツアー『LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』の開催、そしてツアーと同名のアルバムリリースを目前に控えたサザンオールスターズの活動を応援する『U-NEXT × サザンオールスターズ プロジェクト』を始動。活動を盛り上げる様々な企画を今後展開する。 その第