女優の田中麗奈（４４）が１日までに自身のＳＮＳを更新し、新たな出演作品を伝えた。インスタグラムで「東京予報−映画監督外山文治短編作品集−『名前、呼んでほしい』５月１６日に東京・シモキタ−エキマエ−シネマ『Ｋ２』を皮切りに全国で順次公開です」と短編作品への参加を報告。同作で田中は不倫する母親を演じており、男性と密着する姿やけだるそうな表情の写真を掲載。ドキっとする姿にファンから「楽しみにしてい