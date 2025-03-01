2026年春に卒業する大学生らを対象にした会社説明会が解禁されました。少子化と人手不足による売り手市場が続いています。【映像】会社説明会に参加した学生らの声「（会社選びで重視するのは）キャリアアップしやすい環境があるか」「自分のやりたい仕事であるかどうか」（来場した学生たち）政府が定めた就活のルールでは、1日から会社説明会が解禁となります。千葉市で開かれた合同会社説明会には約160社が参加し、1300人ほ