乃木坂46の3期生・与田祐希（24）が2月22日・23日、福岡県・みずほPayPayドーム福岡で『乃木坂46与田祐希 卒業コンサート』を開催した。その裏側を密着した動画が、公式YouTube「乃木坂配信中」にて公開された。【動画】エモすぎる…与田祐希、乃木坂46“最後の日”裏側公開「【卒業】与田祐希 乃木坂46として最後の日にメンバーカメラで密着！【ライブの裏側】」と題して公開された動画では、卒業する与田の1日に、梅澤美波・