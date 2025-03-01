俳優の橋本環奈さんが主演する連続テレビ小説『おむすび』（NHK総合、月〜土曜午前8時ほか）。第22週「理想と現実って何なん？」（3/3〜3/7）の第106回あらすじを紹介します。第106回（3月3日放送）あらすじ結は栄養指導する仕事柄、患者からは「怖い」「厳しい」などと言われることに複雑な思いを抱く。そんな中、幼なじみの佐久間菜摘（田畑志真さん）は勤め先のコンビニ会社を辞めるかもと言い出し、結を驚かす。菜摘は弁当開発