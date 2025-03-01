フリーアナウンサーでタレントのみのもんたさんが亡くなりました。80歳でした。家族や関係者によりますと、みのもんたさんはきょう未明に亡くなったということです。みのもんたさんは今年1月16日の午後5時半ごろ、東京・港区の飲食店で食事をのどに詰まらせて、都内の病院に搬送されました。その後、治療を受けていましたが、きょう未明、家族が見守る中、亡くなったということです。みのもんたさんは去年、80歳の傘寿を迎えたばか