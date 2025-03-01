結成10周年を迎えた5人組アイドルグループ「2o Love to Sweet Bullet」(通称トゥラブ)が1日、東京・渋谷で卒業式「最後の特典会」を行った。この日限りで活動休止となるトゥラブは、10年前の2014年（平26）3月1日に「愛と平和をテーマに、世界中の人を元気にする」をコンセプトにデビューした。7部制で計11時間かけてファンと歓談。5人はチェキを撮ったり、思い出話に花を咲かせるなど、エールの交換を楽しんだ。メンバーたちは「