タカラジェンヌを育成する宝塚音楽学校111期生39人の卒業式が1日、兵庫・宝塚市の同校で行われた。111期生は23年4月、競争率15・3倍の難関を突破して入学。2年に及び、仲間と励まし合いながら歌、ダンス、演劇などを学んできた。首席で、小林一三賞を受賞した光田悠那さん（名古屋市）が卒業生総代を務めた。式典は君が代斉唱に始まり、中西達也校長が式辞を述べ、「今まで以上に自立するとともに変化を恐れず何事にも挑戦し、舞台