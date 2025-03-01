阪神2軍の新本拠地「日鉄鋼板SGLスタジアム尼崎」で1日、開場記念の広島戦が行われ、始球式を前監督の岡田彰布オーナー付顧問（67）が務め、4000人超観衆の前で記念すべき第1球を投じた。背番号80のユニホーム姿で登場すると、中川の手前でワンバウンドしたが、しっかりと大役を果たし、4000人超のスタンドの拍手に笑顔。先発・門別とも力強く握手を交わした。「久しぶりや。ボール投げたんわ。記念やからな。チームは90周年