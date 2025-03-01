ブルガリは、この度スイスのラグジュアリーウォッチメーカーであるMB&F（マクシミリアン・ブッサー＆フレンズ）とコラボレーションを行い、「セルペンティ」の限定モデルを発売した。【画像】異なる価値観をもつ2社のコラボにより実現した、ウォッチメイキングの常識を覆す限定モデル（写真15点）今回2回目となるこのコラボレーションでは、ブルガリを代表する最も歴史あるコレクションの１つである「セルペンティ」を再解釈す