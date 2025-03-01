タカラジェンヌを養成する宝塚音楽学校（兵庫県宝塚市）で１日、第１１１期生の卒業式があり、２年間にわたり、演劇や舞踊を学んだ３９人が巣立った。卒業生が入団する宝塚歌劇団は、２０２３年に劇団員の女性が死亡した問題を受け、組織改革を進めている。中西達也校長はあいさつで「舞台に専念できる環境が整っていると思う。新芽のように、真っすぐ成長してほしい」と述べた。総代の光田悠那さんは学校生活を振り返り、「