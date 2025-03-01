◆フランスリーグ第２４節モナコ３―０Ｓ・ランス（２月２８日、モナコ・スタッド・ルイ・ドゥ）【モナコ２８日＝豊福晋】フランス１部リーグのモナコに所属する日本代表ＭＦ南野拓実は、同ＦＷ伊東純也、ＦＷ中村敬斗、ＤＦ関根大輝が所属するＳランスとホームで対戦し、３―０で勝利した。４選手はいずれも先発でピッチに立ち、中村と関根はフル出場した。日本代表の４選手がモナコのピッチで共演した。南野は「日本人