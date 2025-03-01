◆開業記念試合巨人―ヤクルト（１日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人の新ファーム球場・ジャイアンツタウンスタジアムが開業を迎えた。開業記念試合として行われた若手主体のヤクルト戦の前に、セレモニーが行われた。記念すべき日に堀内恒夫氏、原辰徳氏、高橋由伸氏、槙原寛己氏、村田真一氏、斎藤雅樹氏、阿部慎之助監督、桑田真澄２軍監督、駒田徳広３軍監督らレジェンドが勢ぞろいし、テープカット＆バルーンリリ