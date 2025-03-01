「ABEMA」は、大人気アニメ『葬送のフリーレン』全28話を、2025年3月2日（日）深夜1時からを皮切りに、3月中に全5回にわたり全話無料一挙放送が決定した。『葬送のフリーレン』は、『週刊少年サンデー』（小学館刊）にて連載中、原作・山田鐘人、作画・アベツカサよる、累計発行部数2400万部を突破する同名漫画を原作としたアニメ作品。勇者たちによって魔王が倒された ”その後” の世界を舞台に、千年以上生きる魔法使い・フリー